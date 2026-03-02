ಯಾದಗಿರಿ: ಇಸ್ಪೀಟ್‌ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ₹ 2.83 ಲಕ್ಷ ಜಪ್ತಿ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ:</strong> ಸುರಪುರ ನಗರದ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 28 ಮಂದಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ₹ 2.83 ಲಕ್ಷ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುರಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಲಾಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ ಹಣಮಂತ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ ಈರಣ್ಣಗೌಡ, ರಾಮಣ್ಣ ಯಂಕಯ್ಯ, ರಾಜು ಭೀಮಣ್ಣ ಸೇರಿ 29 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲಾಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ₹ 500ರಿಂದ ₹ 1,000 ವರೆಗೆ ಹಣ ಇರಿಸಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>