ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictyadagiri
ADVERTISEMENT

ಯಾದಗಿರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ: ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್‌, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಬಿಎಸ್‌ಸಿ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಆರಂಭ, 80 ಸೀಟು ಲಭ್ಯ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಲವಾರ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Higher EducationYadgirHigher education department

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT