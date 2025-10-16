ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ 8850 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?

<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 8850 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.<p><strong> ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:</strong></p><ul><li><p>ಪದವೀಧರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 20ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಪಿಯುಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 27ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p></li></ul><p><strong>ಹುದ್ದೆಗಳು ವಿವರ:</strong> </p><ul><li><p>ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು – 8850 </p></li><li><p>ಪದವೀಧರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ – 5817 </p></li><li><p>ಪದವಿಪೂರ್ವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ – 3058</p></li></ul><p><strong>ವೇತನ:</strong> </p><ul><li><p>ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ – ₹35,400 ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li><li><p>ಹಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ – ₹29,200 ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li><li><p>ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ – ₹25,500 ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಗುಮಾಸ್ತ ಹುದ್ದೆಗೆ – ₹21,700 ಸಿಗಲಿದೆ.</p></li><li><p>ಕಿರಿಯ ಗುಮಾಸ್ತ ಕಮ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ – ₹19,900 ಸಿಗಲಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ವಯೋಮಿತಿ :</strong></p><ul><li><p>ಪದವೀಧರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 33 ವರ್ಷ</p></li><li><p>ಪಿಯುಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ</p></li><li><p>ಮೀಸಲು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಯೋಮಿತಿಯ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:</strong></p><ul><li><p>ಓಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹500</p></li><li><p>ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಮಹಿಳಾ, ದಿವ್ಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹250.</p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p></li></ul><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</p><p><a href="https://www.rrbcdg.gov.in/">https://www.rrbcdg.gov.in/</a></p><p>ಅಧಿಸೂಚಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>