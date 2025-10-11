ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

<p>ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು:</strong> ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್, ಕಾಪಿ ರೈಟರ್, ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆ: 60</strong></p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ:</strong> ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಲಖನೌ, ಭೋಪಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p><p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ:</strong></p><p>ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p><p><strong>ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ :</strong></p><p>ಕಾಪಿ ರೈಟರ್ ಹುದ್ದೆ– ₹55,000 (ತಿಂಗಳಿಗೆ)</p><p>ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಹುದ್ದೆ – ₹50,000 (ತಿಂಗಳಿಗೆ)</p><p>ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹25,000 ರಿಂದ ₹80,000 ರವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p><p>ವಯೋಮಿತಿ: 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ SC/ST/OBC ಮತ್ತು ಇತರೆ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯೋ ವಿನಾಯಿತಿ (Age Relaxation) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರಬಹುದು.</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ:</strong></p><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ <a href="http://prasarbharati.gov.in/">http://prasarbharati.gov.in</a> ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p>.<p> ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ <a href="https://prasarbharati.gov.in/pbvacancies/">https://prasarbharati.gov.in/pbvacancies/</a></p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>