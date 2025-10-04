SBIನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: 63 ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

<p>ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಖಾಲಿ ಇರುವ 63 ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಡರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅರ್ಜಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು 3 ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವರ್ಗವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ :</strong></p><ul><li><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಎಂಬಿಎ, ಪಿಜಿಡಿಬಿಎ, ಪಿಜಿಡಿಎಂ, ಎಂಎಂಎಸ್, ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎ, ಸಿಎಫ್ಎ, ಐಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯ:</strong></p><ul><li><p>3 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p></li></ul><p><strong>ವಯೋಮಿತಿಯ ಸಡಿಲಿಕೆ:</strong></p><ul><li><p>ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು.</p></li><li><p>ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ.</p></li><li><p>ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರಲಿದೆ.</p></li></ul><h2><strong>ವೇತನ ಹಾಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:</strong></h2><ul><li><p>ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ₹85,920 ರಿಂದ ₹1,05,280 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಸಂದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ:</strong></p><ul><li><p>ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹750 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.</p></li><li><p> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. https://recruitment.sbi.bank.in/crpd-sco-2025-26--11/apply ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>