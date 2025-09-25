<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬಂದ್ದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗವು 7,565 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 4 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆಯಾದವರನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ: </strong></p><ul><li><p>ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ: ಸಿಬಂದ್ದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ)</p></li><li><p>ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 7,565</p></li><li><p>ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ</p></li><li><p>ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು: ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ </p></li><li><p>ಸಂಬಳ: ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹21,700 ದಿಂದ ₹69,100</p></li></ul><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು: </strong></p><ul><li><p>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22</p></li><li><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳ</p></li><li><p>ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ 31</p></li></ul>.18,500 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಶೀಘ್ರ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ.<p><strong>ಮೀಸಲಾತಿ ವಿವರ:</strong> </p><ul><li><p>ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2,496 ಹುದ್ದೆಗಳು. </p></li><li><p>ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5,069 ಹುದ್ದೆಗಳು. </p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?</strong> </p><ul><li><p>ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಯಸ್ಸು ಜುಲೈ 1ಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು. </p></li><li><p>ಗರಿಷ್ಟ 25 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ </p></li><li><p>ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?</strong> </p><p>ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ₹100 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. </p><p><strong>ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳು:</strong> </p><ul><li><p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ</p></li><li><p>ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ</p></li><li><p>ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ</p></li><li><p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ</p></li></ul><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>https://ssc.gov.in/ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುಸದಾಗಿದೆ.</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ.</p></li><li><p> ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p></li></ul>.ವಾಚಕರ ವಾಣಿ | ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡದಂತೆ ಪತ್ರ: ನೆಗಡಿಯಾದರೆ ಮೂಗು ಕೊಯ್ಯಲಾಗದು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>