ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeeducation career education
ADVERTISEMENT

ಮಜ ಮಜ ಮಜಕೂರ: ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮಜ ಮಜ ಮಜಕೂರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:36 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PDF
Majakura Winners-07-SEP-2025.pdf
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
Quiz

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT