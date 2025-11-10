<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಶೋಧನೆ, ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಾಂಗ, ಪದವಿ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೈಪಿಡಿ.</p>.<h2><strong>ರಾಮನ್-ಚಾರ್ಪಾಕ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್</strong></h2><p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಡೊ–ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಹಭಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.<br><strong>ಅರ್ಹತೆ</strong>: 30 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಿದೇಶಿ ಫೆಲೋಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು.<br><strong>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು:</strong> ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,710 ಯೂರೊ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ</strong>: 10-12-2025 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಆನ್ಲೈನ್</p><p><strong>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ:</strong> Short Url: www.b4s.in/praja/RCFP1</p><h2>ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ</h2><p>ಝಡ್ಎಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಅರ್ಹತೆ</strong>: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಪುಣೆ, ನವದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. <br>ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು: ಬಿಎಸ್ಸಿ, ಬಿಎಸ್ಸಿ (ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್), ಬಿಸಿಎ, ಬಿಬಿಎ/ಬಿಬಿಎಂ/ಬಿಬಿಎಸ್, ಬಿಇಡಿ, ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಬಿಎಂಸಿ, ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು, ಬಿಎಸ್ಸಿ (ಐಟಿ), ಬಿಎ, ಬಿಕಾಂ.</p><p><strong>ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು:</strong> ಬಿಟೆಕ್/ಬಿಇ., ಬಿಆರ್ಕ್, ಬಿಎ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ, ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್, ಬಿಡಿಎಸ್, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಟೆಕ್ + ಎಂಟೆಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ (5 ವರ್ಷ)ಅರ್ಜಿದಾರರು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬೇಕು.ಕುಟುಂಬದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹ 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.<br><strong>ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು</strong>: ವರ್ಷಕ್ಕೆ₹ 50,000ದವರೆಗೆ<br><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೇ ದಿನ:</strong> 28-11-2025<br><strong>ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong>: ಆನ್ಲೈನ್</p><p><strong>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ:</strong> Short Url: www.b4s.in/praja/ZSPU9</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>