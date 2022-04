ರಣಬೀರ್‌ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ; ಮದುವೆ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ದಂಪತಿ ರಣಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ರಣಬೀರ್‌ ಅವರ 'ವಾಸ್ತು' ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ರಣಬೀರ್‌, ಆಲಿಯಾ ಅವರನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು.

#WATCH | Actors Alia Bhatt and Ranbir Kapoor make their first public appearance after tying the knot in Mumbai, today. pic.twitter.com/yQP5bTDnvM

— ANI (@ANI) April 14, 2022