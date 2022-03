ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘3‘ ಮತ್ತು ‘ವೈ ರಾಜಾ ವೈ‘ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಒಹ್ ಸಾಥಿ ಚಲ್‘ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

My week couldn’t have started better..Happy n feeling blessed to announce my directorial debut in Hindi “Oh Saathi Chal”,an extraordinary true love story,produced by @MeenuAroraa @Cloud9Pictures1 @archsda #NeerajMaini need all your blessings n wishes pic.twitter.com/zqDH2BkQme

— Aishwarya Rajinikanth (@ash_rajinikanth) March 21, 2022