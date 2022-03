ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಕಾಠಿಯಾವಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೇದಾರಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಕಥೆಯಿರುವ 'ಹಾರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌' ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

'ವಂಡನ್‌ ವುಮನ್‌' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಗ್ಯಾಲ್‌ ಗೆಡೋಟ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಮ್‌ ಹಾರ್ಪರ್‌ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಡೇವಿಡ್‌ ಎಲಿನ್ಸನ್‌, ಡಾನಾ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಬರ್ಗ್‌, ಡಾನ್‌ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಗರ್‌, ಬೋನಿ ಕರ್ಟಿಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಗ್ಯಾಲ್‌ ಗೆಡೋಟ್‌ ಮತ್ತು ಜೇಮಿ ಡಾರ್ನನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರ್ಟ್‌ ಆಫ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

Exciting News: Alia Bhatt will star alongside Gal Gadot and Jamie Dornan in their new movie Heart of Stone! pic.twitter.com/n9sp5YEJZS

