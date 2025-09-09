ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

ADVERTISEMENT
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: amrutha_iyengar

KannadaSandalwood actressactressSandal woodSandallwood

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT