ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ರಾಣಿಯಂತೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:31 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:31 IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: amrutha_iyengar

ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 ಚಿತ್ರ: amrutha_iyengar

ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: amrutha_iyengar

ಈಗ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: amrutha_iyengar

ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: amrutha_iyengar

ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: amrutha_iyengar

