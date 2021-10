ಅನಸೂಯ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಟೀಕೆ: ನಟಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಗೌರಿ ನಾಯ್ಡು

ಬೆಂಗಳೂರು: ತೆಲುಗಿನ ಆ್ಯಂಕರ್‌, ನಟಿ ಅನಸೂಯ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪ್ತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್‌ ಅವರು ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿ ಅನಸೂಯ ಭಾರದ್ವಾಜ್‌ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಅನಸೂಯ ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರ–ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು.

ಇದರ ನಡುವೆ ಅನಸೂಯ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಗೌರಿ ನಾಯ್ಡು, ‘ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ನಾನು ಅನಸೂಯ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಜತೆಗೆ, ಆಕೆ ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೂ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Why is it important to talk abt JUST clothes wen we talk abt someone? I knw @anusuyakhasba up close & personally she's the beautiful person I've ever met. I see lot of backlash on internet evryday, it stir my heart. I wish people watch their words & be kind to each other 🙏

— Gauri Naidu (@Gauri_Naidu) October 19, 2021