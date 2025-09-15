ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕನ್ನಡದ ‘ಅನ್ನ‘ ಸಿನಿಮಾ

<p>ಕಳೆದ 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದ <strong>'ಅನ್ನ'</strong> ಸಿನಿಮಾವು ಇದೀಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. </p>.ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ: ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು.<p> 'ಅನ್ನಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ' ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. </p><p>ಅನ್ನದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎನ್. ಎಸ್. ಇಸ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನೈಜ್ಯ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ‘ಅನ್ನ‘ ಸಿನಿಮಾವು 80 ರ ದಶಕದ ಕಥಾಹಂದರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.ಇದು ‘ಟೈಮ್ ಪಾಸ್’ ಟೀಸರ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ.<p>ಬಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮಾದೇವ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ, ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರೇಯ, ಬಾಲ ರಾಜವಾಡಿ, ರಮೇಶ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯನಪುರ, ನಾಗಶ್ರೀ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>