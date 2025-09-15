ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕನ್ನಡದ ‘ಅನ್ನ‘ ಸಿನಿಮಾ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:54 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ: ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ: ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು
ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಮಾಜ: ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇದು ‘ಟೈಮ್ ಪಾಸ್‌’ ಟೀಸರ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದು ‘ಟೈಮ್ ಪಾಸ್‌’ ಟೀಸರ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ
ಇದು ‘ಟೈಮ್ ಪಾಸ್‌’ ಟೀಸರ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ
Sandalwood MovieSandalwood actressFilm festivalKannadaFilmEntertainingKannadaMovieAnna canteen

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT