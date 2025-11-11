ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:05 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:05 IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಶಾ ಭಟ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಶನ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಬರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಟಿ ಆಶಾ ಭಟ್

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಬರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ‘ಕಣ್ಣು ಹೊಡಿಯಾಕ‘ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಭಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂಲದವರಾದ ಆಶಾ ಭಟ್ , 'ರಾಬರ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

