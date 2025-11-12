ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕಂಡ ‘ಗತವೈಭವ’ದ ಚೆಲುವೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:49 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:49 IST
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ3 ಚಿತ್ರದ ‘ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿಯೋ' ಹಾಡಿಗೆ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಜತೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.

ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ನಟನೆಯ 'ಗತವೈಭವ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದಿಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸದ್ಯ ‘ಗತವೈಭವ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಇರುವ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ

'ಮುಗುಳು ನಗೆ', 'ರಾಜು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ', 'ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಯ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

