Avatar: Fire and Ash ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆಮರೂನ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಅವತಾರ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಅವತಾರ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶ್'ನ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಅವತಾರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಡೊರಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿರುವ ಅವತಾರ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶ್ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ₹2100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ವರಾಂಗಾ ಎಂಬ ಹೊಸ ನೇಟಿವ್ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಗಳಂತೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರತಾರ್ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಅವತಾರ್' 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 'ಅವತಾರ್ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್' ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>2045 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಾನವರು ಪಂಡೊರಾ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗೃಹಕ್ಕೆಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ತರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯರಂತ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮಾನವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಟದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವತಾರ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ತಿಂಗ್ಟನ್, ಜೋಯ್ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಸಿಗೋರ್ನಿ ವೀವರ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್, ಊನಾ ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಕ್ಲಿಫ್ ಕರ್ಟಿಸ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಡಾಲ್ಟನ್, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಜೋ-ಲಿ ಬ್ಲಿಸ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಬೈಲಿ ಬಾಸ್, ಕೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಮುಖ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>