ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್‌: ದರ್ಶನ್ ಅಳಲು

ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ, ಅ.9ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ 
bengaluruMurder CaseDarshanCourt

