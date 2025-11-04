120 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ‘ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್’

<p>ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರ ಇದೀಗ ತ್ರಿಡಿ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಅವತರಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಜತೆ ‘ಬಾಹುಬಲಿ–3’ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಯೂಟ್ಯುಬ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘₹120 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶೋಬು ಯಾರ್ಲಗಡ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕೇರಳ | 'ಭ್ರಮಯುಗಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಿದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.<p>ಬಾಹುಬಲಿ–1 ಹಾಗೂ ಬಾಹುಬಲಿ–2 ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ‘ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್’ ತ್ರಿಡಿ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ‘ಬಾಹುಬಲಿ ದಿ ಎಟರ್ನಲ್ ವಾರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>