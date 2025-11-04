ಕೇರಳ | 'ಭ್ರಮಯುಗಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗೆ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಿದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ತ್ರಿಶೂರ್:</strong> ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು 2024ರ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಶಮ್ಲಾ ಹಮ್ಜಾ (Shamla Hamza) ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ‘ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್‘ ಚಿತ್ರವು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.</p><p>'ಭ್ರಮಯುಗಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಮೊನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, 'ಫೆಮಿನಿಚಿ ಫಾತಿಮಾ' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಶಮ್ಲಾ ಹಮ್ಜಾ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಮಂಜುಮ್ಮೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್‘ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತರಚನೆಕಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಗಿರೀಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪ್ರೇಮಲು' – ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ </p><p>ನಟ ಲಿಜೋಮೊಲ್ ಜೋಸ್ ಅವರ 'ನಾದನ್ನ ಸಂಭವಂ' –ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹ ನಟಿ</p><p>ಅಜಿಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಫೆಮಿನಿಚಿ ಫಾತಿಮಾ' – ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ</p><p>ಪ್ರಸನ್ನ ವಿಥಾನ್ ಅವರ 'ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' – ವಿಶೇಷ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>