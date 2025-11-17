Baramulla: ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು

<p>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ‘ಬಾರಾಮುಲ್ಲ’ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನೈಜ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ 16 ದೇಶಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಪ್ 10ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಯೇತರ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. </p><p>ಮಾನವ್ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸುಂಬ್ಲಿ ನಟನೆಯ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.</p><p><strong>ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ</strong></p><p>ಬಾರಾಮುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇತರೆ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೋಡುಗರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ</strong> </p><p>ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದ ಮೂಲಕ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ನೀಡಿದೆ.</p><p><strong>ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥಾ ಹಂದರ</strong></p><p>ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೆಣೆದಿರುವ ಆಳವಾದ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ.</p><p><strong>ಬಾರಾಮುಲ್ಲಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು</strong></p><p>ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಖ್ಯಾತಿಯ ಆದಿತ್ಯ ಜಂಬಾಳೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬಾರಾಮುಲ್ಲ, ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಬಳಿಕ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಕೌಲ್ ನಟನೆಯ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 7ರಂದು ನೆಟ್ಫಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>