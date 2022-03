Oscars 2022: ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹನಟನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು, ಹಾಸ್ಯನಟ ಕ್ರಿಸ್ ರಾಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ರಾಕ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

Will Smith apologies to Chris and Academy. pic.twitter.com/MDhxFjadeA

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm

Everyone at the Oscar’s when Will Smith assaulted Chris Rock on national television #Oscars pic.twitter.com/VX7EzFyJ22

— LORRAKON (@LORRAKON) March 28, 2022