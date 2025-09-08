Sandalwood | ‘ಹಲೋ 123’ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ 

<p>ನಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ‘ಹಲೋ 123’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆಗೊಂಡಿದೆ.</p> <p>ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಥೆಗೆ ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಟಾಟಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ರಾಂಧವ’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿ, ಮಗು ಆಯಿತು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದರು ಭುವನ್.</p> .<p>‘ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೀಯ ಅಂಶಗಳೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್–ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜೋಡಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮಲೆನಾಡ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ, ಕಾಡುವ ಪಾತ್ರಗಳು, ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಂದಿನ ಜೆನ್-ಜೀಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕಥೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>