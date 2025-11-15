BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಸುದೀಪ್ ಗರಂ

<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರವೀಡಿ ನಡೆದ ದಿನಚರಿ, ಮೋಸ, ಗಲಾಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶನಿವಾರ– ಭಾನುವಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ಪ್ರೋಮೊ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರವೀಡಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ– ಭಾನುವಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಪ್ರೋಮೊ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. </p>.ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರದ ಶೂ ತರಿಸಿ ₹200 ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು: ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್.<p>ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ, ವಾರವಿಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಬಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹದು. </p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ, ಗಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುವುದು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>