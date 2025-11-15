ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಾ ರಕ್ಷಿತಾ? ಸುದೀಪ್ ಗರಂ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:53 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರದ ಶೂ ತರಿಸಿ ₹200 ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು: ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರದ ಶೂ ತರಿಸಿ ₹200 ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು: ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್
ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರದ ಶೂ ತರಿಸಿ ₹200 ಎಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು: ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್
Kiccha Sudeepkiccha SudeepKannada Big Bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT