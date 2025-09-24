ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12: ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ?

<p>ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಸೆ.28ರಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಆಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>‘ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಗ್ರಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 9.30ಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಾಹಿನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ‘Expect the Unexpected’ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>‘ಬಿಗ್ಬಾಸ್’ ಮನೆಯ ಪ್ರತೀ ಕೋನವೂ, ಕೋಣೆಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಈ ಸಲ ಭಿನ್ನ. ನಟರು, ಹಾಸ್ಯನಟರು, ಗಾಯಕರು, ಬಾಣಸಿಗರು...ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>