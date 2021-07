ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಡೇ: ನಟನೆ ಕಲಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗಿಂದು (ಜುಲೈ 6) ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ. 36ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಪತಿ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

2010 ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ 'ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಜಾ ಭಾರತ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಣವೀರ್ ಅವರು ನಟನಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Here is a rare video of Ranveer Singh’s first day at his acting class.

What are your favourite Ranveer Singh films?

