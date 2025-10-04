ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿವಂಗತ ವಿ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಶಾಂತಾರಾಮ್ (94) ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ</p><p>ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p><p>ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ‘ದೋ ಆಂಖೇನ್ ಬಾರಾ ಹಾತ್’, ‘ನವರಂಗ್’, ‘ಝನಕ್ ಝಾನಕ್ ಪಾಯಲ್ ಬಾಜೆ’, ಮತ್ತು ‘ಪಿಂಜ್ರಾ’ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರ ಮಗ ಕಿರಣ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>1950 ಮತ್ತು 60ರ ದಶಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>