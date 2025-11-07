ಬಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿ, ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಪಂಡಿತ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> 'ಉಲ್ಜಾನ್', 'ಚೆಹ್ರೆ ಪೆ ಚೆಹ್ರಾ' ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ಪಂಡಿತ್ (71) ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಲಲಿತ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.ಅವರನ್ನು ನಗರದ ನಾನಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಜೊತೆಗಿರದ ಜೀವ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ’: ಅಪ್ಪು ಜತೆಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಒಡನಾಟ.<p>ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು 1975ರಲ್ಲಿ ‘ಉಲ್ಜಾನ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜತೆ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ, ಶಶಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಜತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ತು ಹಿ ಸಾಗರ್ ತೂ ಹಿ ಕಿನಾರಾ’ , ‘ಪರ್ದೇಸಿಯಾ ತೇರೆ ದೇಶ್ ಮೇ, ‘ಬೆಕರಾರ್ ದಿಲ್ ಟೂಟ್ ಗಯಾ’ , ‘ಬಾಂಧಿ ರೆ ಕಹೆ ಪ್ರೀತ್’, ‘ಸೋಮ್ವಾರ್ ಕೊ ಹಮ್ ಮೈಲೆ‘ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p> ನಟಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸ್ಸಾರ್ನಿಂದ ಬಂದು ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>