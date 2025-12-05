ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಲಂಡನ್ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ DDLJ ರಾಜ್–ಸಿಮ್ರಾನ್ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ!

ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ.
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:09 IST
kajalShah Rukh KhanDDLJ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

