<p><strong>ಲಂಡನ್</strong>: ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ (DDLJ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳಾದ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ನ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ Heart of London Business Alliance ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಜಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಶಾರುಕ್ ಮಕ್ಕಳು, ಕಾಜಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು Heart of London Business Alliance ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಜಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಹಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೊಂದು ಅವಿಷ್ಮರಣೀಯ ಘಳಿಗೆ. ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅನಾವರಣವಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್–ಸಿಮ್ರಾನ್ರನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.</p>