ಅಬುಧಾಬಿ ಟೂರಿಸಂ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ: ವಿವಾದ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಬುಧಾಬಿ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಟ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಪತಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಬುಧಾಬಿ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಹಾಗೂ ರಣವೀರ್ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೀಪಿಕಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಬುಧಾಬಿ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ದೀಪಿಕಾ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರ–ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು, ‘ನನ್ನ ಉಡುಗೆ, ನನ್ನ ಊಟ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಗಳು‘ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅನೇಕರು ದೀಪಿಕಾಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ‘ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್’? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನೀವೊಬ್ಬ ನಕಲಿ ಮಹಿಳಾವಾದಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದು ಏಕೆ? ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿಸುವ ಉಡುಗೆ ತೊಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದೀಪಿಕಾ ನಡೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಿರೀಟ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>