ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಇಳಯರಾಜ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾಥೇಶ್ವರನ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿಯತ್ತು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:48 IST
ಇಳಯರಾಜ ಸಂಗೀತ ಬದುಕಿಗೆ 50 ವರ್ಷ: ಜ.10ರಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಆನ್‌ ಮೀಲ್ಸ್‌
ಇಳಯರಾಜ ಸಂಗೀತ ಬದುಕಿಗೆ 50 ವರ್ಷ: ಜ.10ರಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಆನ್‌ ಮೀಲ್ಸ್‌
ಇಳಯರಾಜ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್‌: ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇಳಯರಾಜ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್‌: ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ
CinemabiopicDhanushIlayarajaBiopic movies

