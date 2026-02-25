ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ: ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ

<p>ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು 4 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರು, ‘4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೂತುಹಲ ಭಯ, ಆತಂಕದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಯಣದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು’ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಫಿಲಂ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಚಂದನವನದ ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್.<p>‘ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ, ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆನಪುಗಳು ಇಂದು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಾಗ ಭಯ, ನಡುಕ, ತಳಮಳದ ಅನುಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. <strong>'</strong>ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ<strong>'</strong> ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹೋದರ ರಾಣಾ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>