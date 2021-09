’ಎಮ್ಮಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: 'ದಿ ಕ್ರೌನ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಒಟಿಟಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳ ’ಆಸ್ಕರ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ’ಎಮ್ಮಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

'ದಿ ಕ್ರೌನ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌, ಎಚ್‌ಬಿಒ, ಎಬಿಸಿ, ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಿಚೆಲ್‌ ಕೋಲ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್‌ಬಿಒನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ’ಐ ಮೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್‌ ಯೂ’ ಸರಣಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ.

"I dedicate this award to every single survivor of sexual assault." Michaela Coel #Emmys2021 pic.twitter.com/9VJzkWcFvy

