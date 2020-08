ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್‌ ನಿಧನ

ಮುಂಬೈ: 'ಮುಂಬೈ ಮೇರಿ ಜಾನ್', 'ದೃಶ್ಯಂ', 'ಮದಾರಿ' ಮೊದಲಾದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

Director #NishikantKamat passed away at 1624 hours today. He was suffering from Liver Cirrhosis for the past two years: AIG Hospitals, Hyderabad https://t.co/86NL4bEJR4 — ANI (@ANI) August 17, 2020

ಯಕೃತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಎಐಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

2005ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯ ‘ದೊಂಬಿವಾಲಿ ಫಾಸ್ಟ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. 2004ರ ‘ಹವಾ ಆನೇ ದೇ’ ಇವರ ನಟನೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ. 2008ರ ‘ಮುಂಬೈ ಮೇರಿ ಜಾನ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟ–ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ’ದೊಂಬಿವಾಲಿ ಫಾಸ್ಟ್‌’, ‘ಮುಂಬೈ ಮೇರಿ ಜಾನ್‌’, ‘ರಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌’, ‘ಫೋರ್ಸ್‌’, ‘ಮದಾರಿ’, ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಡ್ಯಾಡಿ’, ‘ರಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌’, ‘ಜ್ಯೂಲಿ 2‘ ಹಾಗೂ ‘ಭಾವೇಶ್ ಜೋಶಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿದ್ದರು ನಿಶಿಕಾಂತ್. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಇವರು ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ’ದಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್’ ಹಾಗೂ ’ರಂಗ್‌ಬಾಝ್ ಫಿರ್‌ಸೇ’ ಇವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವೆಬ್‌ಸರಣಿಗಳು.

ನಿಶಿಕಾಂತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂತಾಪ

#NishikantKamat Ji 🙏 You made some of the finest movies in Indian Cinema...#Madaari always remain in our hearts..RiP💐 pic.twitter.com/PF6cXphH1I — MLA Naresh Balyan (@AAPNareshBalyan) August 17, 2020

😢😢😢 I will always remember the warmth of your smile and the twinkle in your eyes Nishi sir! 💔💔💔 Thank you for #DombiviliFast #MumbaiMeriJaan and all those conversations.. #RIP #NishikantKamat https://t.co/96CNLcVG2b — Swara Bhasker (@ReallySwara) August 17, 2020

I will miss you my friend. #NishikantKamat Rest In Peace. 🙏🏽 pic.twitter.com/cqEeLbKJPM — Riteish Deshmukh (@Riteishd) August 17, 2020

Critically acclaimed director Nishikant Kamat passed away, condolences to his family.#NishikantKamat as director~ 2005 Dombivali Fast

2007 Evano Oruvan

2008 Mumbai Meri Jaan

2011 Force

2014 Lai Bhaari

2015 Drishyam

2016 Rocky Handsome

2016 Madaari https://t.co/BiuzjloVsO — Vikrant Sharma (@Vikrant347) August 17, 2020

Extremely sad to know that my friend Director actor #NishikantKamat is no more. I knew him since his theatre days... an ace story teller and a grounded beautiful being.... gone too soon.

Will miss U dost.

ॐ शांति !

🙏 pic.twitter.com/GpaF7xvcKF — Ashoke Pandit (@ashokepandit) August 17, 2020