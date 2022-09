'ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗಾದರೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡು ಆದರೆ...': ಮಗನಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಪತ್ನಿ ಸಲಹೆ

ಕರಣ್‌ ಜೋಹರ್‌ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಗೌರಿ ಖಾನ್‌ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಗೌರಿ ಖಾನ್‌, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಆರ್ಯನ್, ಸುಹಾನಾ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಹಾಂ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಕರಣ್‌ ಜೋಹರ್‌ ಅವರು ಕೇಳಿದ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್‌ ಫೈರ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರಿ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಯನ್‌ಗೆ ಯಾವ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಕರಣ್‌ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗೌರಿ, 'ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡೇಟ್ ಮಾಡು. ಆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕು' ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದೇ ಸಲ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬೇಡ' ಎಂದು ಸುಹಾನಾಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

