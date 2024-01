Golden Globes 2024: ನೊಲನ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಮರ್ಫಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: 81ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗ್ಲೋಬ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, 'ಓಪನ್‌ಹೀಮೆರ್‌' ಚಿತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್‌ ನೊಲನ್‌ ಅವರಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ' ಹಾಗೂ ನಟ ಕಿಲಿಯನ್‌ ಮರ್ಫಿ ಅವರಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

'ಪೂರ್‌ ಥಿಂಗ್ಸ್‌' ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಮ್ಮಾ ಸ್ಟೋನ್‌ ಅವರಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಬೀಫ್‌' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಲಿ ವಾಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವನ್‌ ಯಿವೌನ್‌ ಕ್ರಮವಾಗಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಮತ್ತು 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಕಿಲಿಯನ್‌ಮರ್ಫಿ (ಓಪನ್‌ಹೀಮೆರ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಎಮ್ಮಾ ಸ್ಟೋನ್‌ (ಪೂರ್‌ ಥಿಂಗ್ಸ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹ ನಟ: ರಾಬರ್ಟ್‌ ಡಾವ್ನೇ (ಓಪನ್‌ಹೀಮೆರ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹ ನಟಿ: ಡವೈನ್‌ ಜಾಯ್‌ ರಾಂಡಾಲ್ಫ್‌ (ದಿ ಹಾಲ್ಡೊವರ್ಸ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಓಪನ್‌ಹೀಮೆರ್‌

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್‌ ನೊಲನ್‌ (ಓಪನ್‌ಹೀಮೆರ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕತೆ: ಜಸ್ಟೀನ್‌ ಟ್ರಿಯೆಟ್‌, ಅರ್ಥರ್‌ ಹರಾರಿ (ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್‌ ಎ ಫಾಲ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ): ಸ್ಟೀವನ್‌ ಯಿವೌನ್‌ (ಬೀಫ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಟಿವಿ ಸಿನಿಮಾ): ಅಲಿ ವಾಂಗ್‌ (ಬೀಫ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ (ಟಿವಿ ಸಿರೀಸ್‌): ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಫೆಡೈನ್‌ (ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ (ಟಿವಿ ಸಿರೀಸ್‌): ಎಲಿಜೆಬೆತ್‌ ಡೆಬಿಕ್ಕಿ (ದಿ ಕ್ರೌನ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟ (ಟಿವಿ): ಜೆರೆಮಿ ಅಲೆನ್‌ ವೈಟ್‌ (ದಿ ಬಿಯರ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಟಿ (ಟಿವಿ): ಅಯೊ ಎಡೆಬಿರಿ (ದಿ ಬಿಯರ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್‌ ಚಿತ್ರ: ದಿ ಬಾಯ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹೆರಾನ್‌

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಯೇತರ): ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್‌ ಎ ಫಾಲ್‌ (ಫ್ರಾನ್ಸ್‌)

* ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೀತೆ: What Was I Made For? ಬಿಲ್ಲೀ ಎಲಿಷ್‌ ಮತ್ತು ಫಿನ್ನೀಸ್‌ ಒ‘ಕೊನ್ನೆಲ್‌ (ಬಾರ್ಬೀ)‌‌‌