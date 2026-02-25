ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ: ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p><strong>ಮಂತ್ರಾಲಯ (ರಾಯಚೂರು):</strong> ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ನಡೆದ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡವು.</p><p>ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗ್ಗೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ರಘು ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p><p>ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪರಿಮಳ ತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ವೇದ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವವೊಂದಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು. </p><p>ನಂತರ ಸುಗುಣ ಭಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಘು ಭಟ್ - ಟಿಎನ್ಐಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ‘ಶ್ರೀ ರಾಯರ ದರ್ಶನ’ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಡಿನ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಎಚ್.ಎಚ್. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಗಳು ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗ್ಗೇಶ್, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಸೆಲ್ವಿ ದಾಮೋದರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ರಘು ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ: ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನಟ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>