ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 2 ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಯಶ್ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆದೂಗಿದ ತಮಿಳು ನಟ

ಚೆನ್ನೈ: ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 2 ಮತ್ತು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಬೀಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡಲಿವೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನಟ ಯಶ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಮಿಳು ಸಿನಿರಂಗದ ಯುವ ನಟ ಹರೀಶ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಯಶ್‌ಗಾರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಇದು ಬೀಸ್ಟ್ vs ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್‌ 2 ರ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನೇ ಹರಡೋಣ! ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಟರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪರಿಯೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಬೀಸ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರು, 'ಬೀಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಬೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಎನ್ನಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

This speech by @TheNameIsYash gaaru is really heart warming .. super sir,well said. #Beast & #KGFChapter2 it is .. lets spread love & positivity ! I also love the way he respects his senior actors ❤️👍 pic.twitter.com/BdsafMClwp

