ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಪ್ಪು ಗೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ದೇವಗನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:04 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:04 IST
ಕಾಜೋಲ್ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪ್ಪು ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಟು ಮಚ್‘ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತರಲಿರುವ ಕಾಜೋಲ್

