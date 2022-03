ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌, ವಿಜಯ್‌ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆಯ ’ವಿಕ್ರಮ್‘ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್‌ 3ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟ ಕಮಲ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಅವರ 'ವಿಕ್ರಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್‌ 3ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಜೂನ್‌ 3ರಂದು 'ವಿಕ್ರಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಭಾನುವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

I am waiting with bated breath for our "Vikram" to release world over, in theatres on June 3rd 2022.#VikramFromJune3

நானும் உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க ஆவலாய் காத்திருக்கும் "விக்ரம்" உலகின் சிறந்த திரை அரங்குகளில் ஜூன் 3ஆம் தேதி முதல்.https://t.co/1rDp6ro9yz

