Charlie 777: ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಪರಂವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ 'ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ' ಜೂನ್ 6ರಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಚಾರ್ಲಿ 777' ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಚಾರ್ಲಿ 777 ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್ ಪರಂವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಾರ್ಲಿ 777 ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

We hope that you will receive our labour of love, with love. #LifeOfCharlie is now out 😊

Proudly presenting the official teaser of #777Charlie in Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu & Hindi ✨

Kannada: https://t.co/2daqMJzCvV

Malayalam: https://t.co/vU4aiek6Hv pic.twitter.com/GCLvp68WX3

— Rakshit Shetty (@rakshitshetty) June 6, 2021