<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಲೋಕದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಾ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ರಸಾಯನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಾ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಾವು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಮ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಾಧು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಭೇಟಿಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ‘ಫನ್’ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಧ್ಯೆ ತಮಿಳು ನಟ ಆರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣ, ಅವರ Fitness ನೋಡಿ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಯ್ತು! ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಂಗೆ ನನ್ನ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ನಗೆ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು ತರಿಸಿವೆ.</p><p>ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಾ–ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನೋಡುಗರಿಗೆ ನಗೆ ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಾ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಿಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>