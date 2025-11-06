<p>ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೋರ್ಸೆ ನಟನೆಯ 'ಕಾಂತ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಕಾಂತ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ವೇಫೇರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.Photos| ರಿಷಬ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ' ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.<p>‘ಕಾಂತ’ ಚಿತ್ರದೊಳಗೊಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಟ ಚಂದ್ರನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (ದುಲ್ಕರ್), ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಯ್ಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮುಥಿರಕನಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಶಾಂತ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ‘ಕಾಂತ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕ– ಕಲಾವಿದರ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಮುನಿಸು, ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದನ ನಿಷ್ಠೆ –ಅಹಂಕಾರ, ಗುರು –ಶಿಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರ ‘ಕಾಂತ’ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. </p><p>ಸದ್ಯ, 'ಕಾಂತ’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>