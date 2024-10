‘ಹನುಮಂತ’ನಾಗಿ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ: ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

✨ वचनपालनं धर्मस्य मूलम्। ✨



A vow from the Tretayuga, bound to be fulfilled in the Kaliyuga 🙏



National Award-winning actor @shetty_rishab and Sensational Director @PrasanthVarma bring forth an epic of loyalty, courage and devotion❤️‍🔥



A @MythriOfficial ’s proud presentation… pic.twitter.com/zqFQOToVQ0