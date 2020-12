ಜನವರಿ 8ಕ್ಕೆ ‘ಕೆಜಿಎಫ್–ಚಾಪ್ಟರ್ 2‘ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಕೆಜಿಎಫ್‌’ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ‘ಕೆಜಿಎಫ್– ಚಾಪ್ಟರ್ 2’ನ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ಜನವರಿ 8, 2021ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ನೀಲ್‌.

‘ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೃದಢರಾಗಿ, ಬಲಿಶಾಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್.

A glance into the Empire 💥

It might have taken a year longer for this, but we are coming stronger, bigger & deadlier!#KGFChapter2TeaserOnJan8 at 10:18 AM on @hombalefilms youtube.@VKiragandur @TheNameIsYash @duttsanjay @TandonRaveena @SrinidhiShetty7 @BasrurRavi @bhuvangowda84 pic.twitter.com/evCn5jiBkn

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) December 21, 2020