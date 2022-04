ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 551 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಗಳಿಕೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡದ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಚಿತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದು, ₹ 551 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂತರದ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು.

ಮೊದಲ ದಿನ ₹ 165.37 ಕೋಟಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ ₹ 139.25 ಕೋಟಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ₹ 115.08 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ₹ 132.13 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹ 551.83 ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ ಮನೋಬಲ ವಿಜಯಬಾಲನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

#2 at the global box office after fantastic beasts. #Yash #KGF2

CROSSES ₹500 cr milestone mark in just 4 days.

ತಮಿಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ₹ 50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್–2 ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#KGFChapter2 TN Box Office

MARCHING towards ₹50 cr milestone mark.

Day 1 - ₹ 8.24 cr

Day 2 - ₹ 10.61 cr

Day 3 - ₹ 11.50 cr

Day 4 - ₹ 12.38 cr

Total - ₹ 42.73 cr

HAT-TRICK ₹10 cr+ in TN from Sandalwood is FIRST of its kind.#Yash #KGF2

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) April 18, 2022