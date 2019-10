ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್‌ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್‌ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಟಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೆಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇದು ವಿಕ್ರಮ್‌ ಅಭಿನಯದ 58ನೇ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಜಯ್‌ ಜ್ಞಾನಮುತ್ತು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾನ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವತಃ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್‌ ಅವರ 58ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್‌. ರೆಹಮಾನ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Here it is💃

Excited to be part of #ChiyaanVikram58 😍

Thank you @AjayGnanamuthu and @Lalit_SevenScr @7screenstudio for this wonderful opportunity 🙏🏻

Blessed to be working with Vikram sir and @arrahman muscial.. Super thrilled..Looking forward to join the team 😍💃 https://t.co/nHS62y7AG6

— Srinidhi Shetty (@SrinidhiShetty7) October 16, 2019