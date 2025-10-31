ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಲು ಖುಷ್ಬು ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ನವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ತನಿಶಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಮಾತುಗಳು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕೋಮಲ್ ನಟನೆಯ ಕೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿರುವ ತನಿಶಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಇಂದು ಕೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಸುಲಭದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದ ತನಿಶಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ‘ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ. 2018–19ರಲ್ಲಿ ‘ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್’ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಹಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕಲಿತೆ. ಕೋಮಲ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೇಸರವಿದೆ. ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಟನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿಯೂ ಇದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>