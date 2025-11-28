ಮಗಳಿಗೆ ‘ಸರಾಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದಂಪತಿ

<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ‘ಸರಾಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ’ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಲುಚೀಲ ಧರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ.. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ.. ನಮ್ಮ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ.. ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.PHOTOS | ದೇಶಿ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ‘ಕಿರಿಕ್’ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಿರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಜೋಡಿ ‘ಶೇರ್ಷಾ’ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರು 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಿಯಾರಾ ಅವರು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಅಯನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಾರ್ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>